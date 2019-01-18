Журавок поповнить склад збірної України на Кубку світу в Рупольдінгу

Фото: Юлія Журавок (IBU/H.Deubert)

Тренер команди Прокунін вже виїхав за біатлоністкою в Арбер

Українська біатлоністка Юлія Журавок приєднається до складу національної збірної на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдінгу. Про це повідомляється в Facebook UA: Біатлон.

Журавок планують заявити на естафету, яка пройде завтра, 19 січня.

Юлія Журавок поповнить склад жіночої збірної України на 5-му етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Як повідомляє... Опубліковано UA:БІАТЛОН Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Старший тренер команди Андрій Прокунін виїхав за спортсменкою в Арбер, де Журавок брала участь в етапі Кубка IBU і напередодні виграла коротку індивідуальну гонку.

Clean-shooting Yuliia Zhuravok takes her first-ever senior individual win in the first-ever women's short individual!https://t.co/ytUpDHnWm8 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 17, 2019

Нагадаємо, Журавок не була включена до складу жіночої збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.