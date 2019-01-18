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Журавок поповнить склад збірної України на Кубку світу в Рупольдінгу

Новини » Спорт    18.01.2019 - 15:25
Журавок поповнить склад збірної України на Кубку світу в Рупольдінгу
Фото: Юлія Журавок (IBU/H.Deubert)

Тренер команди Прокунін вже виїхав за біатлоністкою в Арбер

Українська біатлоністка Юлія Журавок приєднається до складу національної збірної на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдінгу. Про це повідомляється в Facebook UA: Біатлон.

Журавок планують заявити на естафету, яка пройде завтра, 19 січня.

 

Юлія Журавок поповнить склад жіночої збірної України на 5-му етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Як повідомляє...

Опубліковано UA:БІАТЛОН Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Старший тренер команди Андрій Прокунін виїхав за спортсменкою в Арбер, де Журавок брала участь в етапі Кубка IBU і напередодні виграла коротку індивідуальну гонку.

Нагадаємо, Журавок не була включена до складу жіночої збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

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