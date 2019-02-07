Російській біатлоністці дозволили виступати за збірну України

Фото: Анастасія Рассказова (biathlonrus.com)

Вона зможе взяти участь в завершальній гонках сезону

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) написав листа на адресу Федерації біатлону України, в якому повідомив про дозвіл зміни спортивного громадянства для біатлоністки Анастасії Рассказова. Про це інформує biathlon.com.ua.

Таким чином, спортсменка зможе взяти участь за збірну України в змаганнях останнього етапу юніорського Кубка IBU в швейцарському Торсбі (1-2 березня), а також на юніорському чемпіонаті Європи в норвезькому Шушене (6-10 березня).

20-річна Рассказова входила до юніорської збірної Росії. Також минулого сезону вона виступала за Росію на юніорському Кубку IBU. У 2017 році біатлоністка брала участь на юніорському чемпіонаті світу.

Нещодавно українська біатлоністка Катерина Бех, яка раніше представляла Росію, оформила золотий дубль на юнацькому чемпіонаті світу, вигравши спринт і гонку переслідування.

Нагадаємо, загалом три російські біатлоністки мають бажання виступати за юніорську збірну України з біатлону.