RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російському генералу повідомили про підозру. Він наказував бомбити Харків

Автор: Марія Кучерявець

Офіс генпрокурора повідомив про підозру генералу з-поміж військового керівництва РФ, який родом з України. Він наказував атакувати мирний Харків та область авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедиктової в Facebook.

"Прокурори повідомили про підозру генералу з числа військового керівництва РФ, прізвище якого я і називати не хочу", - написала Венедіктова.

За її словами, це той самий генерал, який віддав наказ бомбити мирний Харків і область, "та сама тварина, яка розпорядилась використовувати авіабомби "ФАБ-500".

"Ця субстанція з якимись органами всередині народилася тут у нас, в Харківській області. Воно в дитячий садок ходило, пам’ятає, напевно, друзів по двору, діти яких цілком могли загинути від виконання його наказу. Вони там у себе в Росії кажуть, що прийшли подарувати нам мир, кажуть, що мирні громадяни в пошані і навіть пальцем їх ніхто не зачіпає…", - додала Венедіктова.

Генпрокурор звернулася до російського генерала: "ФАБ-500" - це ваш вирок і ваше друге ім’я, товариш генерал, народжений в Харківській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харкові спіймали генерала, який віддавав злочинні накази бомбити місто. Виявилося, що він родом з Чугуєва Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.


Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківГенеральна прокуратура УкраїниВійна Росії проти України