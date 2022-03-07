Генерал РФ, який віддав наказ бомбити Харків-родом з Чугуєва
У Харкові спіймали генерала, який віддавав злочинні накази бомбити місто. Виявилося, що він родом з Чугуєва Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедиктову.
"Генерал РФ, який дав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працювати. Гаага", - написала Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.
Відомо, що генерала звуть Олег Маковецький. І саме він віддавав накази бомбити мирні квартали та житлові будинки Харкова.
Однак з'ясувалося, що генерал-майор, командувач 6 Ленінградської Червонозмінної армії ВВСЭ Олег Маковецький народився в 1966 році в місті Чугуїв Харківської області.
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