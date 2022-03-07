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Генерал РФ, який віддав наказ бомбити Харків-родом з Чугуєва

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Харків, Понеділок 07 березня 2022 13:31
Генерал РФ, який віддав наказ бомбити Харків-родом з Чугуєва Фото: наказ про бомбардування Харкова віддав генерал РФ, який родом з Чугуєва (t me u_now)
Автор: Анна Шиканова

У Харкові спіймали генерала, який віддавав злочинні накази бомбити місто. Виявилося, що він родом з Чугуєва Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедиктову.

"Генерал РФ, який дав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працювати. Гаага", - написала Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що генерала звуть Олег Маковецький. І саме він віддавав накази бомбити мирні квартали та житлові будинки Харкова.

Однак з'ясувалося, що генерал-майор, командувач 6 Ленінградської Червонозмінної армії ВВСЭ Олег Маковецький народився в 1966 році в місті Чугуїв Харківської області.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі втрати окупантів під Харковом.

А також розповідали про те, що у Харкові розповіли про наслідки авіаударів по Харкову 6 березня.

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