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Российскому генералу сообщили о подозрении. Он приказывал бомбить Харьков

Автор: Мария Кучерявец

Офис генпрокурора сообщил о подозрении генералу из числа военного руководства РФ, который родом из Украины. Он приказывал атаковать мирный Харьков и область авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

"Прокуроры сообщили о подозрении генералу из числа военного руководства РФ, фамилию которого я и называть не хочу", - написала Венедиктова.

По ее словам, это тот же генерал, который отдал приказ бомбить мирный Харьков и область, "то самое животное, которое распорядилось использовать авиабомбы "ФАБ-500".

"Эта субстанция с какими-то органами внутри родилась здесь у нас, в Харьковской области. Оно в детский сад ходило, помнит, наверное, друзей по двору, дети которых вполне могли погибнуть от исполнения его приказа. Они там у себя в России говорят, что пришли подарить нам мир, говорят, что мирные граждане в почете и даже пальцем их никто не трогает…", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор обратилась к российскому генералу: "ФАБ-500" - это ваш приговор и ваше второе имя, товарищ генерал, рожденный в Харьковской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове поймали генерала, отдавшего преступные приказы бомбить город. Оказалось, что он родом из Чугуева Харьковской области.

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