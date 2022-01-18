ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У російському СІЗО спалах коронавірусу та корости. Там - 33 українські політв’язні

Новость на русском →
Ростов, Вівторок 18 січня 2022 15:51
У російському СІЗО спалах коронавірусу та корости. Там - 33 українські політв’язні Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У СІЗО російського міста Ростов-на-Дону стався спалах коронавірусу та корости. Там незаконно утримують 33 українських політв’язні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян", - написала Денісова.

Вона наголосила, що від початку пандемії COVID-19 систематично вимагає від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту українців у в'язницях.

"Втім, звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен назвала кількість українців, яких Росія переслідує з політичних та релігійних мотивів.

Додамо, також Денісова заявила про серйозні проблеми зі здоров’ям у полоненого бойовиками українця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денисова Політв'язні в РФ
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік