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В российском СИЗО вспышка коронавируса и чесотки. Там - 33 украинских политзаключенных

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Ростов, Вторник 18 января 2022 15:51
В российском СИЗО вспышка коронавируса и чесотки. Там - 33 украинских политзаключенных Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В СИЗО российского города Ростов-на-Дону произошла вспышка коронавируса и чесотки. Там незаконно удерживают 33 украинских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан", - написала Денисова.

Она отметила, что с начала пандемии COVID-19 систематически требует от страны-оккупанта РФ обеспечить средствами индивидуальной защиты украинцев в тюрьмах.

"Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья", - подчеркнула Денисова.

Напомним, недавно омбудсмен назвала количество украинцев, которых Россия преследует по политическим и религиозным мотивам.

Добавим, также Денисова заявила о серьезной проблеме со здоровьем у пленного боевиками украинца.

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Денисова Политзаключенные в РФ
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