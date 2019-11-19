ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Транзит газу через Україну має бути продовжено після 2019, - Маас

Новини » Політика     19.11.2019 - 17:08
Транзит газу через Україну має бути продовжено після 2019, - Маас
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас зазначив, що Путін обіцяв продовжити транзит газу по Україні

Транзит газу по території України повинен продовжитися після 2019 року. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Німеччина підтримує продовження переговорів щодо укладення контракту про газовий транзит.

"Ми вважаємо, що транзит слід продовжувати і після 2019 року", - заявив Маас.

Він також зазначив, що президент Росії Володимир Путін давав окремі обіцянки німецькому канцлеру Ангелі Меркель.

"Ми зараз перебуваємо в періоді реалізації цих обіцянок для того, щоб цей газовий транзит було організовано. Є ще багато проблем, які потрібно вирішувати, але я оптимістичний в тому, що ми зможемо виконати те, що ми обіцяли. Тут є підтримка, у тому числі європейська підтримка. Тому я оптиміст щодо того, що в майбутньому буде альтернативний транзит газу через Україну", - сказав Маас.

Він додав, що не знає, які питання буде піднімати німецька сторона на саміті "нормандської четвірки".

"Для нас це дуже важлива тема. Пані федеральний канцлер дуже чітко сказала президенту Путіну, що реалізація альтернативного газового транзиту через Україну і на майбутнє для неї є дуже важливою темою", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо транзиту газу. Зокрема, "Газпром" для цього вимагає відмовитися від судових спорів та скасувати штраф в Україні.

Глава МЗС Німеччини прибув у Київ
Новини України Германиятранзит газаГайко Маас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся