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Російського посла в Польщі облили фарбою під крики "фашисти"

Фото: російського посла облили фарбою у Варшаві (twitter.com/CezaryFaber)
Автор: Юлія Бойко

Російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою під час акції біля мавзолею радянських воїнів у Варшаві. Йому довелося покинути місце в супроводі поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wyborcza.pl.

Повідомляється, що Андрєєв прибув до меморіалу, щоб покласти квіти до пам'ятника полеглим у Другій світовій війні радянським воїнам. Але його облили червоною фарбою, учасники акції скандували на його адресу слово "фашисти". Після інциденту посол покинув місце в супроводі поліції.

Також повідомляється, що українська громада провела антивоєнну акцію біля мавзолею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Варшави заборонила російським громадянам святкувати 9 травня в столиці Польщі. Надалі польська влада має намір взагалі заборонити заходи в цей день.

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