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Російське вторгнення дало шанс на повне примирення України і Польщі, - віце-прем'єр

Фото: польський віце-прем'єр Петро Глинський (wikimedia.org)
Автор: Ілона Свиридова

Війна Росії проти України дала шанс на повне примирення між Києвом і Варшавою в історичних питаннях. Принаймні, так вважає польський віце-прем'єр міністр культури і національної спадщини Пйотр Глинський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Так, в нашій спільній історії є складні моменти, теми, які потрібно закривати - і ми обов'язково повернемося до них у наших відносинах з вільною і незалежною Україною - після війни", - заявили Глинський.

Зазначимо, йдеться про етнічні сутички між українцями та поляками за часів Другої світової війни. За словами Глинського, у Польщі з Росією ще складніша історія, оскільки Москва і нацистська Німеччина розділили країну в 1939 році.

Він також відповів на запитання, чи змінилися відносини між Польщею та Україною у зв'язку з російським вторгненням.

"Так, треба чітко сказати: трагедія війни на Україні дала полякам і українцям шанс на повне примирення. Ми багато років працюємо над тим, щоб відносини між нашими державами і народами ставали все краще і краще, все більше історичних суперечок і розбіжностей знаходять своє рішення. Справи історії мають поступитися місцем сьогоденню і майбутньому - нашому спільному, тому що Україна сьогодні захищає всю Європу, захищає цивілізований світ", - додав Глинський.

Нагадаємо, раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща може претендувати на Калінінград, який окупований Росією.

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