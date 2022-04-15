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Российское вторжение дало шанс на полное примирение Украины и Польши, - вице-премьер

Фото: польский вице-премьер Петр Глинский (wikimedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Война России против Украины дала шанс на полное примирение между Киевом и Варшавой в исторических вопросах. По крайней мере, так считает польский вице-премьер министр культуры и национального наследия Петр Глинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Да, в нашей общей истории есть сложные моменты, темы, которые нужно закрывать - и мы обязательно вернемся к ним в наших отношениях со свободной и независимой Украиной - после войны", - заявили Глинский.

Отметим, речь идет об этнических столкновениях между украинцами и поляками во времена Второй мировой войны. По словам Глинского, у Польши с Россией еще более сложная история, поскольку Москва и нацистская Германия разделили страну в 1939 году.

Он также ответил на вопрос, изменились ли отношения между Польшей и Украиной в связи с российским вторжением.

"Да, нужно четко сказать: трагедия войны на Украине дала полякам и украинцам шанс на полное примирение. Мы много лет работаем над тем, чтобы отношения между нашими государствами и народами становились все лучше и лучше, все больше исторических споров и разногласий находят свое решение. Дела истории должны уступить место настоящему и будущему - нашему общему, потому что Украина сегодня защищает всю Европу, защищает цивилизованный мир", - добавил Глинский.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша может претендовать на Калининград, который оккупирован Россией.

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