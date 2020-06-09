Суд у справі MH17 продовжив своє засідання

Фото: літак (wikimedia by)

У залі суду присутні судді та нідерландські прокурори

Суд у Нідерландах продовжив засідання другої сесії по справі про збиття літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. На засіданні присутні адвокати підозрюваного підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова

За перебігом засідання можна спостерігати через відеотрансляцію.

У залі суду присутні судді та нідерландські прокурори, а навпроти них сидять адвокати та родичі загиблих.

Також присутні адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк, які представляють інтереси підозрюваного підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова. Він раніше виявив бажання брати участь у судовому процесі.

Наразі нідерландський прокурор Тайс Бергер знайомить сторони з матеріалами справи.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 зазнав аварії над Донецькою областю в липні 2014 року. Тоді 298 пасажирів загинули. Згодом Міжнародна розслідувальна група JIT встановила, що літак був збитий російськими зенітно-ракетними комплексами "Бук".

Раніше повідомлялось, що прокурор у справі МН17 повідомив про результати аналізу тіл членів екіпажу.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17.

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Автор: Анастасия Рокитна