ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у справі MH17 продовжив своє засідання

Новини » Політика     09.06.2020 - 12:12
Суд у справі MH17 продовжив своє засідання
Фото: літак (wikimedia by)

У залі суду присутні судді та нідерландські прокурори

Суд у Нідерландах продовжив засідання другої сесії по справі про збиття літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. На засіданні присутні адвокати підозрюваного підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова

За перебігом засідання можна спостерігати через відеотрансляцію.

У залі суду присутні судді та нідерландські прокурори, а навпроти них сидять адвокати та родичі загиблих.

Також присутні адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк, які представляють інтереси підозрюваного підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова. Він раніше виявив бажання брати участь у судовому процесі.

Наразі нідерландський прокурор Тайс Бергер знайомить сторони з матеріалами справи.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 зазнав аварії над Донецькою областю в липні 2014 року. Тоді 298 пасажирів загинули. Згодом Міжнародна розслідувальна група JIT встановила, що літак був збитий російськими зенітно-ракетними комплексами "Бук".

Раніше повідомлялось, що прокурор у справі МН17 повідомив про результати аналізу тіл членів екіпажу.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МН17Суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся