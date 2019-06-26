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Російський уряд продовжив заборону на імпорт продовольства

Новини » Економіка    26.06.2019 - 13:20
Російський уряд продовжив заборону на імпорт продовольства
Фото: супермаркет в Україні (dpchas.com.ua)

За указом Путіна вийшло і розпорядження уряду РФ

Уряд Російської Федерації продовжив заборону на імпорт низки продовольчих товарів з країн Заходу на територію РФ. Про це йдеться распоряжении російського уряду.

Згідно з документом, заборона продуктів зі Сполучених Шатов, Європейського Союзу, Австралії, Канади, України продовжується до 31 грудня 2020 року.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін своїм указом продовжив заборону на імпорт продовольства і доручив уряду забезпечити заходи по реалізації указу.

Відзначимо, заборона на імпорт продовольства на територію Росії була введена Володимиром Путіним 6 серпня 2014 року і з тих пір щорічно продовжується. Таким чином Путін відповів на секторальні санкції країн Заходу проти Росії, які були введені за збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Конкретний перелік продукції, що потрапила під заборону для жителів Росії, визначений урядом Росії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти.

За даними дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), санкції країн Заходу і відповідні заборони Росії на імпорт деяких продуктів мали нульовий ефект на обсяг торгівлі між ЄС і РФ.

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