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Российское правительство продлило запрет на импорт продовольствия

Новости » Экономика    26.06.2019 - 13:20
Российское правительство продлило запрет на импорт продовольствия
Фото: супермаркет в Украине (dpchas.com.ua)

За указом Путина последовало распоряжение правительства РФ

Правительство Российской Федерации продлило запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Запада на территорию РФ. Об этом говорится распоряжении российского правительства.

Согласно документу, запрет продуктов из Соединенных Шатов, Европейского Союза, Австралии, Канады, Украины продлевается до 31 декабря 2020 года.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом продлил запрет на импорт продовольствия и поручил правительству обеспечить меры по реализации указа.

Отметим, запрет на импорт продовольствия на территорию России был введен Владимиром Путиным 6 августа 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается. Таким образом Путин ответил на секторальные санкции стран Запада против России, которые последовали за сбитый в небе над Донбассом малазийский "Боинг".

Конкретный перечень продукции, попавшей под запрет для жителей России, определен правительством России. Запрещенными считаются мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты.

По данным исследования Центра европейских политических исследований (CEPS), санкции стран Запада и ответные запреты России на импорт некоторых продуктов имели нулевой эффект на объем торговли между ЕС и РФ.

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