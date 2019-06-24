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Путін продовжив заборону на імпортні продукти для жителів Росії

Новини » Економіка    24.06.2019 - 15:38
Путін продовжив заборону на імпортні продукти для жителів Росії
Фото: Володимир Путін (http://kremlin.ru/)

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Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжив заборону на імпорт низки продовольчих товарів з країн Заходу на територію РФ. Про це йдеться в указі російського президента.

Згідно з документом, заборона продуктів зі Сполучених Шатов, Європейського Союзу, Австралії, Канади, України продовжується до 31 грудня 2020 року.

Заборона на імпорт продовольства на територію Росії була введена Володимиром Путіним 6 серпня 2014 року і з тих пір щорічно продовжується. Таким чином Путін відповів на секторальні санкції країн Заходу проти Росії, які були введені за збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Конкретний перелік продукції, що потрапила під заборону для жителів Росії, визначений урядом Росії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти.

За даними дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), санкції країн Заходу і відповідні заборони Росії на імпорт деяких продуктів мали нульовий ефект на обсяг торгівлі між ЄС і РФ.

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