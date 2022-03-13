Зеленський про спробу створення "ХНР" і колаборантів: ви підписуєте собі вирок

"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників. Тиснуть на депутатів, шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "ХНР". Також мертвонароджену, як "ЛНР" і "ДНР", щоб організувати комітети проти законної влади. Я хочу сказати деяким діячам і діячкам. Якщо хтось спокусився на пропозиції окупантів, ви підписуєте собі вирок піти слідом за 12 тисячами російських військових", - сказав Зеленський.