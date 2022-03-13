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Зеленський про спробу створення "ХНР" і колаборантів: ви підписуєте собі вирок

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Київ, Неділя 13 березня 2022 01:01
Зеленський про спробу створення "ХНР" і колаборантів: ви підписуєте собі вирок Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президента України Володимир Зеленський різко відреагував на спробу окупантів створити в Херсонській області псевдореспубліку. "ХНР". Глава держави попередив колаборантів про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників. Тиснуть на депутатів, шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "ХНР". Також мертвонароджену, як "ЛНР" і "ДНР", щоб організувати комітети проти законної влади. Я хочу сказати деяким діячам і діячкам. Якщо хтось спокусився на пропозиції окупантів, ви підписуєте собі вирок піти слідом за 12 тисячами російських військових", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що РФ почала підготовку з проведення "референдуму" та намагається заручитися підтримкою Херсонської облради.

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Володимир Зеленський
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