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Окупанти готують "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки"

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Субота 12 березня 2022 15:13
Окупанти готують "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки" Фото: окупанти готують "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти готують "референдум" у Херсонській області щодо оголошення чергової "народної республіки". Депутатів закликають не піддаватися провокаціям та не співпрацювати з агресором.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку громадського діяча Сергія Хлані.

"Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився. Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР"!", - пише Хлань.

Хлань закликає депутатів не співпрацювати з окупантами, щоб не увійти в історію як зрадники України.

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