Російський суд продовжив арешт всім українським морякам

Лефортівський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті в російський полон поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на сторінку адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Як повідомив Полозов, російський суд продовжив арешт останньої четвірки українських військовополонених моряків. Так, суд продовжив до 24 жовтня арешт Романа Мокряка, Андрія Оприска, Володимира Терещенка, Сергія Цибізова та Андрія Шевченка.

Адвокат зазначив, що строк тримання під вартою 21 українського моряка був продовжений до 24 жовтня 2019, а арешт Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки, які були поранені, був продовжений до 26 жовтня.

"Різниця обумовлена тим, що при первинному обрання запобіжного заходу ще в листопаді минулого року в Криму, суд щодо поранених проходив окремо і пізніше, ніж суд щодо інших військовополонених моряків", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лефортівський суд продовжив термін тримання під вартою 19 українських моряків, які були незаконно затримані поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Засідання суду відбувалося у закритому режимі.

Зазначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, яких було взято в полон в Керченській протоці, а також два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу".