Диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів. Противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

"Не виключається підготовка і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.