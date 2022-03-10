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Диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб, - Генштаб

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Київ, Четвер 10 березня 2022 13:18
Диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб, - Генштаб Фото: евакуація з Ірпеня (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів. Противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

"Не виключається підготовка і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні для евакуації мирних жителів було відкрито кілька гуманітарних коридорів.

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