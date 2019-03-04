Російський омбудсмен заявила, що Бекіров не скаржиться на здоров'я

За її словами, Бекірова в СІЗО відвідали члени Громадської наглядової комісії

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой 4 марта в Женеве заявила, что удерживаемый в оккупированном Крыму Эдем Бекиров не жалуется на свое здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт российского омбудсмена.

Москалькова сообщила, что Денисова интересовалась предоставлением медицинской помощи Эдему Бекирову, Владимиру Дудке и Павлу Грибу.

"Судебное рассмотрение дела Павла Гриба идет в Ростове-на-Дону, его уже туда перевели, Эдема Бекирова посетили члены ОНК в СИЗО-1 г Симферополя, он не высказывал жалоб на свое здоровья. В отношении Дудки украинский уполномоченный также получил информацию о состоянии здоровья, его также посещали ОНК и уже оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб находятся в крайне тяжелом состоянии.

РБК-Украина ранее писало, что "Верховный суд Крыма" отказался отправить политзаключенного Эдема Бекирова под домашний арест.

"Я 19 лет на костылях, я тяжело болен, как вы можете держать меня под стражей. Как я могу убежать без ноги? Это абсурд! Может вы вынесете мне смертную казнь как приговор? Сколько вы можете меня мучить? Я живу на таблетках, я почти не могу есть", - сказал Бекиров в "суде".