Російський омбудсмен вилетіла до Києва

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про узгодження обміну утримуваними. Про це заявляють російські ЗМІ з посиланням на апарат російського омбудсмена, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, в російському посольстві в Україні підтвердили інформацію про візит Москалькової в Київ, однак мета візиту не розкривається.

"Так, летить, мета візиту не уточнюється", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Москви прибула українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка має представляти Київ у процесі обміну утримуваними особами. Тоді в РФ заявляли, що Москалькова перебуває у відпустці і зустріч між омбудсменами не планувалася.

Разом з цим стало відомо, що в Москві підтвердили намір обмінятися утримуваними особами за формулою "33 на 33".

Також РБК-Україна писало, що за інформацією російських джерел, українських політв'язнів та військовополонених моряків можуть звільнити до кінця літа. Зазначалося, що процес знаходиться на фінальній стадії.

Крім того, адвокат екс-"беркутівця" Олександра Саттарова, якого можуть також обміняти, Ігор Свінціцький заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже 28-29 серпня. За словами адвоката, сторони вже остаточно домовилися про обмін.