ФСБ завербувала співробітника Ради, щоб встановити "жучки" в кулуарах

ФСБ Росії завербувала працівника підрозділу забезпечення управління справами Апарату Верховної ради. Він повинен був за завданням російських спецслужб вивчити можливість установки "жучків" в кулуарах Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України .

До початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка схилив до співпраці кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму.

За вказівкою російського куратора агент повинен збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до Верховної Ради, в тому числі їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Також йому доручили вивчити можливість установки спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах. Для "роботи" співробітник українського парламенту повинен був використовувати своє службове становище. Зокрема, допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.

Однак чоловік звільнився з державної установи на момент початку повномасштабного російського вторгнення, тому він не виконав завдання російського куратора.

Пізніше агент хотів працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, в ході якої фахівці СБУ виявили факт вербування. Сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.