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Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 14:31
Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії
Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

Літак знаходився в повітряному просторі прибалтійської країни менше хвилини

Генштаб Сил оборони Естонії заявив, що російський Су-34 без попередження порушив повітряний простір Естонії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на естонське видання ERR.

Як повідомляється, у винищувача був вимкнений транспондер, польотний план представлений не був. Літак не вступав у радіоконтакт з диспетчерськими службами Естонії.

У зв'язку з інцидентом, в МЗС Естонії викликали російського посла, якому була вручена відповідна нота.

Росія, в свою чергу, заперечує, що порушила повітряний простір Естонії. У Міноборони РФ зазначили, що вчинили тільки плановий переліт в Калінінградську область над нейтральними водами Балтійського моря.

"Заяви естонської сторони про нібито порушення російським літаком повітряного простору Естонії є запізнілою спробою привернути необгрунтовану увагу і викликають подив", - додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, 18 вересня винищувачі бельгійських військово-повітряних сил здійснили перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 Blackjack в повітряному просторі НАТО.

Ще раніше винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Великої Британії було піднято з бази "Емарі" в Естонії для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем.

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