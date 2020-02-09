Російський "Газпром" відправив судно-трубоукладальника для добудови Nord Stream 2

З ройського порту в Находці вийшов трубоукладчик "Академік Черський" - судно "Газпрому", яке здатне добудувати газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Судно попрямувало в Сінгапур, куди має прибути 22 лютого. Згідно з даними моніторингового ресурсу Vesselfinder, "Академік Черський" покинув порт увечері в неділю, 9 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід. Нові санкції проти інвесторів проекту або покупців газу можуть бути введені вже в лютому-березні.

В кінці 2019 року спеціальна будівельна компанія Allseas отримала лист з Сенату США, в якому компанію закликали зупинити будівництво газопроводу. Після того, як Allseas пригрозили санкціями, вона вийшла з проекту.

Раніше директор Atlantic Council Джон Гербст заявив, що будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки.