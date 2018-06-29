Документального подтверждения российского гражданства Сенцова не существует, - Денисова

Украинской стороне никто не предоставил копию документа, подтверждающего российское гражданство Сенцова

Документального подтверждения российского гражданства удерживаемого в России политзаключенного Олега Сенцова не существует. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация, безусловно, признает, что Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть такая справка, согласно которой, в Лабытнанги, в колонию №8 доставили гражданина республики Украина Сенцова Олега Геннадьевича, и в деле есть паспорт, который выдан в Украине... И поэтому ни одного документа, который бы подтверждал, что Сенцов Олег является гражданином Российской Федерации на сегодня нет. Нам никто не смог предоставить ни копию этого документа, этого паспорта, что он российский гражданин, ни его номера. Этого документа не существует, и поэтому он гражданин Украины", - заявила Денисова.

Напомним, ранее украинский омбудсмен заявила, что Российская Федерация (РФ) пытается силой навязать украинскому заключенному Олегу Сенцову российское гражданство в качестве наказания.