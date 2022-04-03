Під Бєлгородом біля кордону з Україною прогриміли два вибухи, - очевидці

У районі російського Бєлгорода недалеко від кордону з Україною прогриміли два вибухи. Вони сталися через кілька днів після того, як російська влада звинуватила Збройні сили України в нанесенні удару по нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами очевидців, вибухи були настільки потужними, що в будинках в самому Бєлгороді бриніли вікна.

Як заявив глава яковлевського міського округу Олег Медведєв, інцидент стався в Томарівці.

"Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули - вони не становлять небезпеки, їх відвезли. Оточення вже прибирають. Скоро рух буде повністю відновлено. Ані жертв, ані руйнувань немає", - зазначив він.