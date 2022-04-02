"Українська ракета", що прилетіла в Бєлгород, була запущена з Росії, - дослідження

Дослідники російського опозиційного проєкту Conflict Intelligence Team з'ясували, звідки була запущена ракета, яка впала під Бєлгородом. За їхніми даними, ракета прилетіла з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CIT .

Журналісти проаналізували відео в соцмережах і державних ЗМІ, на якому видно приліт ракети. З'ясувалося, що відеореєстратор машини зафіксував падіння снаряда з південно-східного напрямку. Це говорить про те, що ракета була випущена зі сходу або північного сходу, а значить - з території Росії.

Розмір воронки свідчить, що боєприпас був крилатою або балістичною ракетою. Більше того, дослідники підкреслили, що Україна не використовує крилаті ракети.

Також журналісти зазначили, що дана подія практично не висвітлювалася у державних ЗМІ Росії. У свою чергу це може свідчити про те, що даний інцидент був помилкою наведення або збоєм.

"Крім того, за словами Бєлгородського губернатора Гладкова, ще одне схоже попадання мало місце в той же час неподалік від Ясних Зір Бєлгородської області. Враховуючи, що Ясні Зорі знаходяться приблизно у напрямку польоту ракети від Нікольського, цілком можливо, що це попадання відноситься до того ж інциденту", - йдеться в повідомленні.