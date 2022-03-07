ЗСУ звільнили Чугуїв, окупанти готуються до штурму Києва. Оперативна обстановка від Генштабу

У Генеральному штабі ВСУ розповіли про ситуацію в різних регіонах та як завершилася одинадцята доба оборони від атак російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ .

У ході ведення бойових дій ЗСУ звільнили Чугуїв. Окупантам завдано великих втрат в особовому складі та техніці.

"Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - розповіли у Генштабі.

Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, виході на адмінкордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору окупованого Криму у напрямку Маріуполь - Новоазовськ.

Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва. Одночасно окупанти не залишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямах.

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпеня та наблизитись до столиці України. У районі Ірпеня ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу на східні околиці Києва через Броварський та Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.

Після нанесення підрозділами ЗСУ вогневої поразки за місцями скупчення ОВТ противника в районах Нова Басань та Скрипалі, противник зазнав значних втрат, здійснює передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

На Таврійському напрямку ворог силами до трьох БТГр веде наступ у напрямку міста Запоріжжя. Противнику вдалося відновити рух поїздів Антонівським залізничним мостом через Дніпро.

Крім того, продовжується просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж Інгулу. БТГр форсувала річку та зайняла н.п. Кашперо-Миколаївку.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямах.