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Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17: про що йде мова

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Москва, Четвер 22 липня 2021 11:04
Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17: про що йде мова Фото: Росія звинуватила Україну в авіакатастрофі над Донбасом (defensie.nl)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини. Російська Федерація звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За версією російської сторони, Україна нібито в повній мірі відповідальна за загибель пасажирського Boeing MH17 в 2014 році, так як не закрила свій повітряний простір.

Як заявили в Генпрокуратурі РФ, Україна представляє сфабриковані докази, щоб перекласти свою провину на Росію.

Зазначимо, 17 липня 2014 Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам - ​​Куала-Лумпур збили на Донбасі. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу загинули. Менш ніж через місяць після цього сформували Об'єднану слідчу групу (JIT) - і представники органів карного розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України почали розслідування.

Навесні 2018 го Об'єднана слідча група оголосила, що малайзійський Boeing 777 над Донбасом збили з ракетної установки "Бук". Вона належала курській 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ і приїхала на Донбас саме з території Росії.

Нагадаємо, Росія подала скаргу до ЄСПЛ проти України.

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