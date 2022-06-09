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Російських окупантів разом з сім'ями переселяють до Херсона, - ОК "Південь"

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Херсон, Четвер 09 червня 2022 16:59
Російських окупантів разом з сім'ями переселяють до Херсона, - ОК "Південь" Фото: російські окупанти переселяються в Херсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють в захоплений Херсон та інші міста області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що в Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди.

"Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вище їх рідних російських регіонів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії.

Російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента Росії пише, що Кремль має намір об'єднати захоплений південь і схід України в один "федеральний округ".

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Херсон Херсонская область Війна Росії проти України
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