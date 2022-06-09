Російських окупантів разом з сім'ями переселяють до Херсона, - ОК "Південь"

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють в захоплений Херсон та інші міста області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що в Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди.

"Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вище їх рідних російських регіонів", - йдеться в повідомленні.