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Российских оккупантов вместе с семьями переселяют в Херсон, - ОК "ЮГ"

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Херсон, Четверг 09 июня 2022 16:59
Российских оккупантов вместе с семьями переселяют в Херсон, - ОК "ЮГ" Фото: российские оккупанты переселяются в Херсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российских оккупантов вместе с семьями переселяют в захваченный Херсон и другие города области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "ЮГ".

Сообщается, что в Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда.

"Сами же семьи оккупантов не скрывают своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы выше их родных российских регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области готовятся праздновать день России.

Российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента России пишет, что Кремль намерен объединить захваченный юг и восток Украины в один "федеральный округ".

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