Російські журналісти влаштували протести біля будівлі ФСБ, їх затримали
Кілька російських журналістів влаштували протести біля будівлі Федеральної Служби безпеки (ФСБ) на Луб'янці в Москві. Співробітники поліції затримали деяких учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
Повідомляється, що сьогодні біля будівлі ФСБ пройшла серія одиночних пікетів проти того, що незалежні ЗМІ в Росії визнаються іноземними агентами.
Учасники акції тримали плакати "Вільна журналістика, а не ось це ось все", "Буде ласкавий дощ", "Ми не перестанемо бути журналістами " та інші. У протестах брали участь кандидат у депутати Держдуми Марина Литвинович, журналіст "Радіо Свобода" Антон Сергієнко, ведуча радіостанції "Ехо Москви" Ірина Баблоян, співробітники "Дождя" і "Важливих історій", які визнані іноземними агентами.
Також повідомляється, що силовики затримали журналістку The Bell Юлію Старостіну, журналістку "Дождя" Ксенію Миронову, Іллю Васюніна з RT, редактора "Таких справ" Ларису Жукову і журналістку Софію Гройсман.
Нагадаємо, раніше у Росії ввели штрафи для видань, які без зазначення статусу іноземних агентів цитують відповідні ЗМІ.