Російські журналісти влаштували протести біля будівлі ФСБ, їх затримали

Кілька російських журналістів влаштували протести біля будівлі Федеральної Служби безпеки (ФСБ) на Луб'янці в Москві. Співробітники поліції затримали деяких учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Повідомляється, що сьогодні біля будівлі ФСБ пройшла серія одиночних пікетів проти того, що незалежні ЗМІ в Росії визнаються іноземними агентами.

Учасники акції тримали плакати "Вільна журналістика, а не ось це ось все", "Буде ласкавий дощ", "Ми не перестанемо бути журналістами " та інші. У протестах брали участь кандидат у депутати Держдуми Марина Литвинович, журналіст "Радіо Свобода" Антон Сергієнко, ведуча радіостанції "Ехо Москви" Ірина Баблоян, співробітники "Дождя" і "Важливих історій", які визнані іноземними агентами.

Також повідомляється, що силовики затримали журналістку The Bell Юлію Старостіну, журналістку "Дождя" Ксенію Миронову, Іллю Васюніна з RT, редактора "Таких справ" Ларису Жукову і журналістку Софію Гройсман.