ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российские журналисты устроили протесты у здания ФСБ, их задержали

Новина українською →
Москва, Суббота 21 августа 2021 21:12
Российские журналисты устроили протесты у здания ФСБ, их задержали Фото: журналисты провели пикет у ФСБ России (twitter.com/Alla91748059)
Автор: РБК-Украина

Несколько российских журналистов устроили протесты у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в Москве. Сотрудники полиции задержали некоторых участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Сообщается, что сегодня возле здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов против того, что независимые СМИ в России признаются иностранными агентами.

Участники акции держали плакаты "Свободная журналистика, а не вот это вот все", "Будет ласковый дождь", "Мы не перестанем быть журналистами" и другие. В протестах принимали участие кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович, журналист "Радио Свобода" Антон Сергиенко, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Баблоян, сотрудники "Дождя" и "Важных историй", которые признаны иностранными агентами.

Также сообщается, что силовики задержали журналистку The Bell Юлию Старостину, журналистку "Дождя" Ксению Миронову, Илью Васюнина из RT, редактора "Таких дел" Ларису Жукову и журналистку Софью Гройсман.

Напомним, ранее в России ввели штрафы для изданий, которые без указания статуса иностранных агентов цитируют соответствующие СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация
NEWS
Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя 
Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя 
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского