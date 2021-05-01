Путін погодив штрафи для ЗМІ, які не вказують статус "іноагентів" при цитуванні

Президент Росії Володимир Путін підписав 30 квітня поправки до законодавства, згідно яких вводяться штрафи за незгадування про статус ЗМІ як "іноземних агентів". Тепер це потрібно обов'язково вказувати при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.

Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті на статус цитованих ними "ЗМІ – іноземних агентів". На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється. Для юридичних осіб максимальна сума штрафу - 50 тисяч рублів (нині це близько 18,5 тисяч гривень).

Закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів (нині 11,1 тисячі гривень) для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.

У реєстрі так званих "ЗМІ – іноземних агентів" в Росії станом на 30 квітня - 18 позицій, серед них "Радіо Свобода", зареєстроване в Латвії інтернет-видання "Медуза", а також п’ять громадян Росії – фізичних осіб.