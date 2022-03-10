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Російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Кривому Розі

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Кривий Ріг, Четвер 10 березня 2022 15:56
Російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Кривому Розі Фото: окупанти обстріляли аеропорт в Кривом Розі (gmk-center)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в четвер, 10 березня, обстріляли міжнародний аеропорт в селі Лозуватка, неподалік від міста Кривий Ріг. Ворог випустив дві ракети класу "Повітря-Земля".

Про це повідомляє РКБ-Україна з посиланням на очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - зазначив він.

Вілкул закликав мешканців бути уважними та зважати на сигнали "Повітряна тривога".

"Хочу нагадати, що сигнал "Повітряна тривога" подається заздалегідь і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вийшли ракети), щоб пройти в укриття", - додав чиновник.

Нагадаємо, у Житомирській області українські захисники збили ворожі ракети.

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