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Російські війська зірвали евакуацію з Лисичанська, - Гайдай

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 16 квітня, російські війська зірвали евакуацію людей з Лисичанська. З міста вдалося вивезти тільки одну особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звичайно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуація була фактично зірвана, тому що вдалося вивезти тільки одну людину", - зазначив він.

За його словами, за сьогодні евакуювали 42 жителів Сєвєродонецька, 11 - з Рубіжного, 14 - з Кремінної. Крім того, шістьом вдалося виїхати з Попасної.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні після чергового обстрілу знову загорівся Лисичанський нафтопереробний завод.

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ЛисичанськевакуаціяВійна Росії проти України