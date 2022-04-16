Российские войска сорвали эвакуацию из Лисичанска, - Гайдай

Сегодня, 16 апреля, российские войска сорвали эвакуацию людей из Лисичанска. Из города удалось вывезти только одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", - отметил он.

По его словам, за сегодня эвакуировали 42 жителей Северодонецка, 11 - из Рубежного, 14 - из Кременной. Кроме того, шестерым удалось выехать из Попасной.