У Лисичанську окупанти знову атакували нафтове підприємство, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про черговий удар військ РФ по промисловому об'єкту в Лисичанську.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області у Facebook.
Уранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Унаслідок удару на площі 5000 кв. м здійнялася пожежа.
"Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", – написав Гайдай.
Окрім того, голова Луганської ОВА заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Мешканців Лисичанська закликали залишатися в укриттях.
До слова, в Херсоні окупаційні війська розповсюджують заклики до співпраці з РФ.
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