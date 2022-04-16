У Лисичанську окупанти знову атакували нафтове підприємство, - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про черговий удар військ РФ по промисловому об'єкту в Лисичанську.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Уранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Унаслідок удару на площі 5000 кв. м здійнялася пожежа.

"Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", – написав Гайдай.

Окрім того, голова Луганської ОВА заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Мешканців Лисичанська закликали залишатися в укриттях.