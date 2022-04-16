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У Лисичанську окупанти знову атакували нафтове підприємство, - Гайдай

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Луганська область, Субота 16 квітня 2022 14:22
У Лисичанську окупанти знову атакували нафтове підприємство, - Гайдай Фото: Пожежа після обстрілу заводу (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про черговий удар військ РФ по промисловому об'єкту в Лисичанську.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Уранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Унаслідок удару на площі 5000 кв. м здійнялася пожежа.

"Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", – написав Гайдай.

Окрім того, голова Луганської ОВА заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Мешканців Лисичанська закликали залишатися в укриттях.

До слова, в Херсоні окупаційні війська розповсюджують заклики до співпраці з РФ.

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