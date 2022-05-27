На околицях Сєвєродонецька йдуть важкі бої, в місто зайшла ворожа ДРГ

Війська РФ намагаються прорвати українську оборону поблизу міста Сєвєродонецька Луганської області. Зараз ведуться важкі бої в його околицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Російські окупанти також наступають у Борівському.

Він також розповів, що ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Золотого і Катеринівки. У Тошківці українським захисникам вдалося відсунути ворожу армію і закріпити позиції.

"Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування по ній небезпечно", - підкреслив глава ОВА.

Водночас, за його словами, можливість поставок гуманітарних вантажів і проведення евакуації зберігається.

Своєю чергою глава Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк в ефірі телемарафону повідомив, що в готель "Мир" увійшла ворожа ДРГ.

12 осіб вдалося вивезти до Лисичанська. Зараз евакуація відбувається малими групами.

60% житлового фонду Сєвєродонецька зруйновано, 85-90% будівель міста пошкоджено і потребуватимуть капітального відновлення.

У місті не менше півтори тисячі загиблих і похованих, близько 12-13 тисяч осіб залишаються в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська змогли захопити село Мідна Руда Донецької області. Тривають спроби наступу на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху в напрямку Устинівки.

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