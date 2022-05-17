Окупанти знову намагаються прорватися через кордон у Сумській області. Йде бій
Російські військові намагаються знову прорватися через кордон у Сумській області. Наразі триває бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди", - розповів він.
Крім того, за його словами, з самого ранку тривають обстріли області з території Росії.
"Близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", - додав він.
Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами.
Оновлено на 15:15.
За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, прориву кордону не зафіксовано.
"Уточнена інформація по ситуації в Шосткинському районі. Прориву державного кордону НЕ зафіксовано. Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються", - розповів він.
Як повідомлялося, прикордонники вранці 16 травня зупинили російських диверсантів у Сумській області. Ворожі сили для прикриття ДРГ відкрили вогонь по прикордонній території України.
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