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Російські війська розбомбили стадіон чернігівської "Десни"

Автор: Артем Горовенко

Російські війська авіаударом у Чернігові розбомбили стадіон, на якому грає місцевий футбольний клуб "Десна". Також пошкоджено інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Стадіон імені Юрія Гагаріна, бібліотека у Чернігові - стратегічний військовий об'єкт. Це вже агонія, я думаю, що у них дуже швидко закінчаться снаряди та патрони, бо так, як вони поливають вогнем нашу Чернігівську область та інші міста України, точно на довго їх не вистачить", - наголосив він.

Також обстріляно будівлю Музею Української старовини Василя Тарновського.

Фото: наслідки обстрілу (val.ua)

Нагадаємо, сьогодні у Чернігові внаслідок нічних обстрілів зникло водопостачання.

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ЧернігівВійна Росії проти України