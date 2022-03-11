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Российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны"

Автор: Артем Горовенко

Российские войска авиаударом по Чернигову разбомбили стадион, на котором играет местный футбольный клуб "Десна". Также повреждены другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Стадион имени Юрия Гагарина, библиотека в Чернигове - стратегический военный объект. Это уже агония, я думаю, что у них очень быстро закончатся снаряды и патроны, потому что так, как они поливают огнем наш Черниговскую область и другие города Украины, точно на долго их не хватит", - отметил он.

Также обстреляно здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского.

Фото: последствия обстрела (val.ua)

Напомним, сегодня в Чернигове в результате ночных обстрелов пропало водоснабжение.

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