Российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны"

"Стадион имени Юрия Гагарина, библиотека в Чернигове - стратегический военный объект. Это уже агония, я думаю, что у них очень быстро закончатся снаряды и патроны, потому что так, как они поливают огнем наш Черниговскую область и другие города Украины, точно на долго их не хватит", - отметил он.

Также обстреляно здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского.

Фото: последствия обстрела (val.ua)