ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернігові внаслідок нічних обстрілів пропало водопостачання

Новость на русском →
Чернігів, П'ятниця 11 березня 2022 08:04
У Чернігові внаслідок нічних обстрілів пропало водопостачання КП "Чернігівводоканал" (Фото: water.cn.ua)
Автор: Константин Широкун

У Чернігові вранці 11 березня пропало водопостачання, комунальні служби працюють над усуненням проблеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Чернігівводоканал"

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" повідомляє, що в результаті нічних ударів була порушена водопровідна мережа, швидше за все, великого діаметру. Через значні витоки води вранці 11 березня було припинено водопостачання міста.

Співробітники міського водоканалу просять жителів міста повідомляти про пошкодження мереж для їх оперативного подальшого ремонту та відновлення водопостачання.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"