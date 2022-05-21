Окупанти завдали ракетного удару по будівельній базі у Миколаївській області

Російська армія сьогодні, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.