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Російські війська покинули острів Зміїний, - ОК "Південь"

Фото: російські війська покинули острів Зміїний (mapio net)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ОК "Південь".

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що остаточні результати операції дорозвідуються.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що неодноразово від українського командування лунали заяви про те, що наші бійці продовжують операцію на острові Зміїний, яка розрахована на тривалий період і його повне вивільнення від окупантів.

Також стало відомо, що українські військові завдали щонайменше 10 ударів по позиції ворога на острові.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на Зміїному, у результаті чого було знищено значну кількість окупантів.

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остров Змеиный