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Російські війська підходять до Енергодару з "Градами", є загроза для АЕС  

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Енергодар, Субота 26 лютого 2022 19:56
Російські війська підходять до Енергодару з "Градами", є загроза для АЕС   Фото: російські "Гради" направлені на Запорізьку АЕС (t me romandonik)
Автор: Юлія Бойко

В ході вторгнення Росії в Україну війська противника підходять до Енергодару. Реактивні системи залпового вогню "Град" спрямовані на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка.

"До цього моменту російські війська підходять до Енергодару і починають розміщувати "Гради", спрямовані на Енергодар і Запорізьку АЕС. Відповідні відомства України вже звернулися до міжнародних спільнот про те, що є велика загроза того, що російські окупанти можуть почати обстрілювати АЕС", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Також стало відомо, що російські війська зайняли територію колишнього аеропорту в Бердянську.

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Запорожская АЭС Энергодар Вторгнення Росії до України
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