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Число поранених від ракетного удару по Краматорську зросло до 25

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Краматорськ, Четвер 05 травня 2022 08:28
Число поранених від ракетного удару по Краматорську зросло до 25 Фото: число поранених від ракетного удару по Краматорську зросло до 25 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетного удару окупантами по Краматорську кількість поранених мирних жителів зросла до 25. З них шестеро потребують госпіталізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше 25 поранених цивільних - наслідок авіаракетного удару, завданого сьогодні вночі росіянами по Краматорську. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні", - написав Кириленко.

За його словами, ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

"Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують “воювати” з нашими цивільними. Це - черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!" - додав очільник ОВА.

Фото: число поранених від ракетного удару по Краматорську зросло до 25 (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, сьогодні в ніч з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Першочергово повідомлялося про як мінімум шести поранених. Також в результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.

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