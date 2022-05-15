Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку. Допомогу пораненим надавали в розбитій будівлі

Увечері в суботу, 14 травня, російські військові поцілили у лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"За минулу добу орки здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні", - розповів він. За його словами, лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. "Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", - додав Гайдай.