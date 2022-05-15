Російські війська знову обстріляли Миколаївську область: за добу 10 поранених

У Миколаївській області через обстріли російських військ за минулу поранені десятеро людей. Всіх їх доправили до лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазеева.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 164 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, Миколаївська область регулярно піддається обстрілам російських окупантів.Так, днем раніше через атаки ворога постраждали п'ятеро мирних людей.

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