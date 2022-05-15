Российские войска снова обстреляли Николаевскую область: за сутки 10 раненых

В Николаевской области из-за обстрелов российских войск за минувшее ранены десять человек. Всех их доставили в больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 10 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 164 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на область.

Напомним, Николаевская область регулярно подвергается обстрелам российских оккупантов. Так, днем ранее из-за атак врага пострадали пять мирных людей.

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